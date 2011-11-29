Оппозиции подбрасывают идею, как использовать недовольство людей

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что гражданам нужно предлагать такие способы выражения протеста, которые позволят им без политических навыков твердо заявить о своей позиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н. КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она заявила в интервью интернет-изданию «Левый берег».

«Нынешняя власть понимает два аргумента: силу или деньги. Денег нет - ни у людей, ни у партий, уже даже кредиты Украине не выделяют. Значит, остается сила. Мы, оппозиция, обязаны такую силу аккумулировать и превратить в новый политический фактор», - сказала Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что аккумуляция силы через объединение всех недовольных властью - это первая задача оппозиции. «Для этого нужно эффективно поработать по всей стране: помочь людям выразить несогласие, заставить власти к ним прислушаться. Посмотрите опрос: 70-75% граждан заявляют, что не согласны с действиями власти. Но власти от этого ни холодно, ни жарко. Надо превратить несогласие в политическую силу, а силу - во власть. Это тяжелая, но решаемая задача », – уверена народный депутат.

Как пример того, как несогласие может вылиться в политический протест, она привела запланированную на 1 декабря Гражданским движением «Вперед!» Всеукраинскую протестную акцию «Переучет власти».

«Суть очень проста: чтобы выразить несогласие, достаточно ровно в полдень автомобилистам посигналить гудками своих машин, предпринимателям - повесить табличку «Переучет» в магазине, служащему - в учреждении... Людям предлагается начать действовать в той их жизненной среде, которую власть разрушает», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, не все люди готовы к тем действиям, которые им предлагают политики. «Приехать куда-то на Майдан, мерзнуть в палатке, стоять на митингах – не все люди к этому готовы, им еще работать надо, кормить свои семьи. Необходимо предлагать им более понятны способы выразить протест, те, которые не требуют навыков политического активиста, но позволяют твердо заявить позицию», – заявила политик.

«Начнется с малого, но когда вы услышите гудки сотен машин, увидите, что не только вы против развала в стране, но и ваш сосед, ваш коллега, ...это может стать серьезным стимулом для дальнейшей мобилизации. И однажды поднимется вся страна. Вспомните, еще в сентябре 2004 киевляне посмеивались над чудаками, которые перевязывали деревья оранжевыми ленточками», - напомнила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, сегодня есть треугольник: власть, оппозиция и народ, в котором народ и оппозиция не находят точек соприкосновения, поскольку борются с властями каждый сам по себе. Политик считает, что задача новых политиков Украины – восстановить коммуникацию с людьми, «объединить усилия народа и оппозиции». «Те, кто это поймет и сможет реализовать, те возьмут власть и изменят ситуацию в стране», - убеждена она.