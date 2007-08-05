Тимошенко открыла съезд БЮТ

В Киеве начался межпартийный съезд политических партий избирательного Блока Юлии Тимошенко, на котором планируется выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер блока Ю.ТИМОШЕНКО перед началом съезда сообщила, что прибыло достаточное количество делегатов из всех регионов Украины, чтобы начать съезд.

Подавляющее большинство делегатов одеті в белые рубашки с символикой блока, а лидер БЮТ - в национальном наряде с красными бусами на шее.

Перед началом съезда народная артистка Украины Нина МАТВИЕНЕКО и государственная хоровая капелла им. Ревуцкого исполнили духовный гимн «Украина».

Как сообщал УНИАН, 2 августа политические партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина», Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок» образовали избирательный блок политических партий на внеочередных выборах народных депутатов. Полное название нового избирательного блока политических партий: «Блок Юлии Тимошенко – Избирательный блок политических партий «Всеукраинское объединение «Батьківщина», Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок». Сокращенное название - «Блок Юлии Тимошенко». Решение о создании блока было принято на основании решений съездов этих партий, которые состоялись 2 августа 2007 года.