Дорогу возле СИЗО открыли для движения
13:50, 27 ноября 2011Политика
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ГАИ восстановила движение по улице Дегтяревской, которая находится возле Лукьяновского СИЗО.
Об этом "Украинской правде" сообщил народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Александр Сочка.
По его мнению, милиция поняла бесперспективность своих попыток помешать концерту в день рождения экс-премьера Юлии Тимошенко, поскольку машины с аппаратурой все равно подъехали непосредственно к зданию СИЗО.
Как известно, улица Дегтяревская была перекрыта якобы в связи с ремонтными работами.
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