Дорогу возле СИЗО открыли для движения

ГАИ восстановила движение по улице Дегтяревской, которая находится возле Лукьяновского СИЗО.

Об этом "Украинской правде" сообщил народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Александр Сочка.

По его мнению, милиция поняла бесперспективность своих попыток помешать концерту в день рождения экс-премьера Юлии Тимошенко, поскольку машины с аппаратурой все равно подъехали непосредственно к зданию СИЗО.

Как известно, улица Дегтяревская была перекрыта якобы в связи с ремонтными работами.