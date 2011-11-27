Европейские политики требуют освободить Тимошенко, пока не поздно

Лидера «Батьківщини», экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО необходимо немедленно освободить, пока не нанесен еще больший вред ей и позиции Украины в западном мире.

Об этом заявил пресс-секретарь по внешнеполитическим вопросам группы Европейских консерваторов и реформаторов, депутат Европейского парламента Чарльз ТЕРНОК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

От имени группы ЕКР он поздравил Ю.ТИМОШЕНКО с днем рождения.

«Мы передаем Юлии наши поздравления по случаю ее дня рождения и с нетерпением ждем возможности отпраздновать ее следующий день рождения на свободе», - сказал Ч.ТЕРНОК.

Он также выразил обеспокоенность состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и отношением к ней.

Также с днем рождения Ю.ТИМОШЕНКО поздравил член Европейского парламента, председатель польской делегации ЕНП Яцек ЗАРЮШ-ВОЛЬСКИ.

«Я помню Вас на Майдане Незалежности во время всей Помаранчевой революции. Вы являетесь одним из ключевых соавторов этого движения свободы», - сказал он.

«Юлия, мы думаем о Вас. Мы желаем Вам всего самого лучшего в Ваш день рождения. Мы сочувствуем и симпатизируем всем, кто подвергается преследованиям, и выражаем им нашу солидарность. Мы не забудем ни о Вашей судьбе, ни о демократической Украине», - отметил Я.ЗАРЮШ-ВОЛЬСКИ.

Также поздравили Ю.ТИМОШЕНКО с днем рождения Фонд Конрада Аденауэра и Всемирный конгресс украинцев.

Председатель Фонда Аденауэра Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ в своем поздравлении заверил Ю.ТИМОШЕНКО в своей поддержке в трудные для нее времена.

«Конечно, я хотел бы передать Вам эти поздравления при других обстоятельствах. Хочу Вас заверить, что Фонд Конрада Аденауэра как партнер поддерживает Вас и Вашу партию и в эти трудные времена», - отметил Г.-Г.ПЁТТЕРИНГ.

В свою очередь СКУ пожелал Ю.ТИМОШЕКО быстрейшего выздоровления, освобождения и силы, здоровья и мужества для дальнейшего служения делу украинского народа и Украины.

«Всемирный конгресс украинцев знает Вас как известного украинского политика, государственного деятеля и главу предыдущего правительства Украины и высоко ценит Ваш труд в утверждении независимой Украины как демократического, европейского государства, а также в укреплении связей со всемирным украинством», - сказал президент СКУ Евгений ЧОЛИЙ.

«Всемирный конгресс украинцев заверяет Вас, что и в дальнейшем будет решительно противостоять нарушениям принципов демократии и на международном уровне отстаивать основные свободы и права человека в Украине», - добавил Е.ЧОЛИЙ.