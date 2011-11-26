Парубий: на призыв отделить Галичину от Украины должна отозваться прокуратура

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ подготовил обращение в Генеральную прокуратуру и СБУ с требованием привлечь к ответственности народного депутата от Партии регионов Юрия БОЛДЫРЕВА за его сепаратистские заявления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», по словам А.ПАРУБИЯ, заявление Ю.БОЛДЫРЕВА является призывом, который содержит признаки преступления, что, согласно статье 110 Уголовного кодекса Украины, трактуется как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За такие публичные призывы лицо карается ограничением свободы от трех лет или лишением свободы на тот же срок. Если такие же действия совершены представителем власти, то он карается лишениям свободы на срок до пяти лет.

«Я буду добиваться, чтобы Генпрокуратура и СБУ провели детальный анализ таких призывов БОЛДЫРЕВА и открыли уголовное дело», - заявил А.ПАРУБИЙ.

Он обратился к руководству Партии регионов с требованием публично отмежеваться и исключить Ю.БОЛДЫРЕВА из партийных рядов, а также лишить его депутатского мандата.

«Подобные заявления народного депутата несут угрозу национальной безопасности, а наличие таких людей в парламенте дискредитирует высший законодательный орган государства», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.

Как сообщал УНИАН, Ю.БОЛДЫРЕВ считает, что Украина не может находиться в нынешнем составе и должна избавиться от Галичины.

По информации «Украинской правды», об этом он заявил во время выступления на посольских вечерах посла Российской Федерации в Украине, посвященных 65-летию Нюрнбергского процесса в Киеве.

"Я убежден, что у моей страны нет будущего без преодоления последствий пакта Молотова-Риббентропа, поскольку в одних границах удерживать Галичину и Донбасс, Галичину и Крым можно только силой", - заявил Ю.БОЛДЫРЕВ.

По его словам, "УССР создали три кровавых диктатора – Ленин, потом Сталин, который присоединил весь запад, воспользовавшись правом силы, и Хрущев, который для баланса этнического и ментального присоединил Крым".

"Эту страну можно удержать, только имея НКВД, МГБ, КГБ и КПСС. А сейчас, что мы можем предложить?! Нашу родную Генпрокуратуру, что ли?! Вот на каком основании удержатся все эти территории вместе?", – спросил Ю.БОЛДЫРЕВ.

"Поэтому я считаю, Украина станет стабильной страной после того, как избавится или от запада, или от востока. Я за то, чтобы она избавилась от Галичины. Если убрать Галичину из моей страны и оставить настоящую Украину – с Донбассом и Крымом, это и будет первая Россия. А там будет Российская Федерация", – заявил "регионал".

В конце выступления Ю.БОЛДЫРЕВ назвал Галичину «наростом на теле Украины».