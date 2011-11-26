Томенко о геноциде, "русском мире" и украинском государстве

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что признание Голодомора геноцидом украинского народа является признанием Украины как самостоятельного государства украинского народа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, именно так, по его словам, можно оценить отношение к этому трагическому событию, которое отмечается в Украине сегодня.

Н.ТОМЕНКО заметил, что если сегодня в общих чертах оценить линию происходящего в Украине конфликта, то она проходит, прежде всего, по идеологическому мировоззренческому признаку. «Есть идеологи и стратеги сознательной антиукраинской политики под кулисами так называемого «русского мира». Есть во власти и те, которые опосредствованно ведут антиукраинскую политику», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Поэтому сегодня задача и общественности, и украинских политических сил для того, чтобы противостоять этому, максимально сплотиться и действовать сообща, чтобы защитить собственные ценности, собственную историю, собственные традиции», - добавил он.

«Мы стоим перед необходимостью отнести на второй план узкопартийные разногласия, поскольку украинский национальный вопрос сегодня как никогда важен», - подчеркнул вице-спикер.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, в связи с этим можно перефразировать известное библейское выражение, что «в деле защиты украинского мира кто не против нас, тот за нас». «Все те, кто прямо или опосредствованно остаются на позиции защиты Украины как национального государства, прямо или опосредствованно поддерживают концепцию украинского мира, - все наши коллеги и соратники в общей борьбе», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.