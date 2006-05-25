Первое пленарное заседание Верховной Рады открыл генерал

Открылось первое пленарное заседание Верховной Рады Украины пятого созыва. Председатель подготовительной группы Иван Бокий поручил объявить открытие сессии старейшему по возрасту депутату Ивану Герасимову, генералу армии, председателю Совета организации ветеранов Украины.

Как сообщал УНИАН, депутаты планируют избрать временный президиум ВР, а также счетную комиссию ВР.

Временный президиум будет работать до избрания персонального состава комитетов ВР, тогда как счетная комиссия будет работать на протяжении всей каденции парламента пятого созыва.

Также депутатам предложат сегодня утвердить постановление «О порядке освещения работы первой сессии Верховной Рады Украины», а также постановление о повестке дня первой сессии ВР. Проект первого постановления будет касаться периода до формирования персонального состава комитетов.

В повестку дня первой сессии предлагается включить 107 вопросов, из них 45 – законопроекты, возвращенные с предложениями Президента Украины на доработку парламенту.