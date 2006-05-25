Тимошенко уже готова принять за основу соглашения ”любой вариант”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о готовности дорабатывать согласованное соглашение о создании коалиции на основе проекта “Нашей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам. (УНИАН: 25 мая Совет партии "Народный Союз Наша Украина" принял собственный проект коалиционного соглашения и подтвердил намерение проводить переговоры с БЮТ и СПУ).

В частности, комментируя высказывание представителя “Нашей Украины” Петра ПОРОШЕНКО, что коалиционное соглашение будет подписано на основе варианта «Нашей Украины», Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «Возьмем какой-то вариант за основу и доработаем его – и никому не дадим разрушить этот шанс, который во второй раз получила Украина».

По ее словам, она является неисправимым оптимистом и останется им навсегда.

«Я верю в то, что этот созыв Верховной Рады, где есть большое количество народных депутатов трех демократических сил, может изменить жизнь Украины к лучшему, – я верю, что мы справимся с этой работой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заметила, что знает, что это будет трудно, но они поставили эту задачу и будут неуклонно идти по этому пути.

Она обратила внимание журналистов, что сегодня вся фракция БЮТ в белой одежде (Представители БЮТ на первое заседание ВР пришли в белых свитерах с красными сердечками на груди - УНИАН). «Это не просто так, мы хотели привнести в эту политическую смуту, в эту политическую грязь немножко чистоты, и поэтому белый цвет - это просто как символ привнесения чистоты в политику, привнесения прозрачности, последовательности, преданности своей нации. И я знаю, что с символа – с цвета – мы перейдем к реальным делам», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что коалиция демократических сил будет обязательно создана. «Я искренне предана этому делу и думаю, что сегодня мы втроем – «Наша Украина», социалисты и мы - объявим о том, что решение о создании коалиции принято», - подчеркнула она.

По словам лидера БЮТ, вчера во время встречи с «Нашей Украиной» была твердая договоренность о создании коалиции. Она будет стабильной, единой, и «никто не сможет это расшатать».

Говоря о том, сколько будет продолжаться спикериада, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что Конституция Украины ограничила срок - один месяц.

Она отметила, что как только будет создана коалиция, вопрос будет решен абсолютно по всем должностям.