Лавринович «убил» 5 партий за то, что не нашли кандидатов в Президенты

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иски Министерства юстиции и аннулировал регистрационные свидетельства пяти политических партий Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

По словам министра, на основании постановлений Окружного административного суда Киева в Единый реестр общественных формирований внесены сведения об аннулировании свидетельства о регистрации Партии радикального прорыва, политической партии «Прагматический выбор», Партии мусульман Украины, Зеленой партии Украины и Партии развития, правозащиты, негосударственных организаций Украины «Партии правозащиты».

Свидетельства аннулированы на основании того, что указанные партии не выдвигали своих кандидатов на пост Президента Украины в 2004-м, 2010 годах, кандидатов в народные депутаты Украины на очередных выборах в Верховную Раду Украины в 2002-м, 2006 годах и на внеочередных выборах в 2007 году.

Министр напомнил, что статья 24 Закона "О политических партиях в Украине" определяет, что в случае невыдвижения политической партией своих кандидатов на выборах Президента Украины и выборах народных депутатов Украины на протяжении десяти лет орган, который зарегистрировал политическую партию, должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства.

Решение суда об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии влечет за собой прекращение деятельности политической партии, роспуск ее руководящих органов, областных, городских, районных организаций и первичных организаций и других уставных образований политической партии, прекращение членства в политической партии, сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

В соответствии со статьей 19 Кодекса административного судопроизводства, административные дела об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии решаются окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев.