Украина стала 32-й в рейтинге стран, интересных для «зеленых» инвестиций

Украина впервые вошла в рейтинг компании Ernst&Young, который ежеквартально рассчитывает индексы инвестиционной привлекательности стран для развития энергетики на возобновляемых источниках (Renewable Energy Country Attractiveness Index).

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно исследованию, Украина заняла 32-ю позицию среди ТОП-40 стран мира, где условия для инвестиций в эту отрасль считаются наилучшими.

Эксперты отметили, что Украина располагает внушительным потенциалом по реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности, в сфере ветроэнергетики. Также эксперты указали, что Украина заявила о наращивании возобновляемых источников в энергобалансе страны до 19% к 2030 году. В то же время, эксперты отметили сложность прохождения разрешительных процедур для потенциальных инвесторов, а также проблемы, связанные с подключением объектов альтернативной электроэнергетики к энергосистеме страны.

Согласно рейтингу, Китай, занявший первое место еще в августе 2010 года, сохранил свои позиции. За ним следуют США, Германия, Индия, Италия и Бразилия. Впервые, кроме Украины, в индекс были включены Венгрия, Израиль, Тунис и Аргентина. Эксперты отмечают все возрастающую конкуренцию и все больший рост государственной поддержки в этом секторе в развивающихся странах. Например, в этом году «зеленый тариф» ввела даже африканская Ботсвана.

«Революция продолжается. В то время как политики пытаются предотвратить рецессию, ужесточая государственную политику во многих крупных экономиках, демографические изменения и бурное экономическое развитие в развивающихся странах в настоящее время представляются движущей силой инвестиций в возобновляемую энергетику. Хотя развитые страны по-прежнему сосредоточены на замедлении спроса и сокращении расходов, ненасытная жажда энергии пробегает по быстрорастущим рынкам», - отмечают авторы исследования. По их словам, 15 развивающихся рынков были добавлены в рейтинг за последние 2 года.