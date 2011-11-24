Миллер: Завтра 100% заберем «Белтрансгаз»

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР не видит оснований для новой "газовой войны" с Украиной.

Об этом он сказал сегодня журналистам в Петрозаводске, передает РИА «Новости».

"У нас есть действующий контракт с Украиной по поставкам газа и на транзит, он выполняется, и Украина будет этот контракт выполнять", - заявил А.МИЛЛЕР.

Отвечая на вопрос, не возникнет ли новой "газовой войны", глава "Газпрома" сказал: "Ее не может быть, потому что действующий контракт на 2011-2012 годы". По его оценке, сейчас "не та ситуация (как была с прекращением поставок газа), когда не было контракта".

"Украина знаете каким образом себя вела (тогда) и позиционировала, а сейчас есть контракт, его все будут выполнять", - заключил А.МИЛЛЕР.

В то же время А.МИЛЛЕР подтвердил, что завтра в Москве планируется подписать пакет документов с Беларусью. В частности, будет подписан документ о покупке российским газовым холдингом еще 50% "Белтрансгаза".

"Завтра 100% заберем "Белтрансгаз", - заявил А.МИЛЛЕР.