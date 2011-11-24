Чернобыльцы в Донецке ликуют: судебные исполнители сделали ноги

Сегодня в Донецке сотрудники Государственной исполнительной службы не смогли свернуть палаточный городок протестующих чернобыльцев во исполнение решения Донецкого окружного административного суда о запрете акций в городе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих чернобыльцев Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, около шести представителей Госдарственной исполнительной службы зачитали исполнительный лист. «Они зачитали нам исполнительный лист, но мы сказали, что не имеем права его принять без решения суда, которого у нас нет», - сказал В.СУМАРУКОВ.

Он также объяснил, что данный исполнительный лист был адресован не кому-то конкретно по фамилии, а общественной организации «Чернобыль-Еднисть», которая имеет свой юридический адрес. «Мы сказали госисполнителям, что пусть они и решение суда, и исполнительный лист высылают на этот юридический адрес, а мы при получении будем решать, что делать дальше», - отметил В.СУМАРУКОВ.

При этом он подчеркнул, что только «благодаря тому, что к нам подтянулась пресса, исполнители убежали из нашего палаточного городка, и дальнейших их действий мы пока не знаем».