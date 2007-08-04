Мороз знает, из чего родился политический кризис?

Лидер СПУ, председатель ВР пятого созыва Александр МОРОЗ считает, что основной материальной причиной нынешнего политического кризиса является борьба разных кланов за контроль над газовыми потоками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня во время съезда СПУ в Киеве.

«Кризис – это следствие борьбы олигархических групп за контроль над газовыми потоками. Это первая и основная материальная причина политического обострения», - сказал А.МОРОЗ.

Он отметил, что в 2005 году Юлия ТИМОШЕНКО, будучи главой правительства, инициировала разрыв газового соглашения между Украиной и Россией, которое предусматривало до 2009 года поставки в Украину газа по цене 50 дол. за кубометр.

Лидер СПУ отметил, что целью таких действий была передача посредникам контроля за газовыми потоками ради получения сверхдоходов для олигархического клана Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы помним чем это завершилось – крупным политическим скандалом и ее отставкой», - сказал А.МОРОЗ.

При этом он отметил, что работу в этом направлении «клана ТИМОШЕНКО» продолжил «клан ЮЩЕНКО».

А.МОРОЗ отметил, что СПУ предлагает в газовом вопросе перейти на прозрачные схемы, которые будут заключаться в том, что Украина на границе будет покупать газ по цене, которая складывается, а уже потом продавать его самостоятельно потребителям.