Нардеп - о Соглашении с ЕС: такого шанса для Украины может уже и не быть

Депутат Европарламента Александр МИРСКИЙ считает что сегодня есть все шансы для заключения договора об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Такое мнение он высказал вчера во время круглого стола в УНИАН, организованного Институтом украинской политики.

А.МИРСКИЙ напомнил, что на последнем заседании комиссии Европарламента по иностранным делам было рекомендовано Еврокомиссии до конца текущего года заключить договор об Ассоциации между Украиной и ЕС, а в первой половине 2012 года этот договор парафировать. ”Это даже не рекомендация. Это настоятельная рекомендация. Такое задание от Европейской комиссии по иностранным делам у Совета ЕС есть”, - сказал он. По словам А.МИРСКОГО, резолюция будет принята именно в таком виде, поскольку решение профильной комиссии является определяющим для принятия Резолюции. “То есть другой Резолюции уже не будет. Это говорит о том, что Договор практически Европейским парламентом акцептирован и все остальные властные структуры, которые должны его продвигать вперед, будут обязаны его выполнить”, - сказал он.

Что касается проведения саммита Украина-ЕС в декабре в Киеве, то, по словам А.МИРСКОГО, логично было бы, чтобы данный саммит прошел успешно, не смотря на внутренние проблемы, которые есть в Украине. “Саммит должен пройти, потому что это в интересах украинского народа и всего государства в целом”, - сказал депутат. А.МИРСКИЙ отметил, что все спекуляции относительно того, что Украине выдвигают какие-то новые условия являются несостоятельными.

Со своей стороны народный депутат от фракции НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО отметила, что сегодня нужно приложить максимум усилий для подписания договора об Ассоциации уже в этом году. “Такого шанса для Украины может уже и не быть. Нам нужно использовать эту конъюнктуру, когда возглавляет Европейский Союз Польша”, - сказала она. И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что Европейский Союз сегодня заинтересован в этом Договоре, поскольку по прогнозам всех аналитиков, зона свободной торговли, в первую очередь, принесет выгоду ЕС.

Народный депутат также добавила, что подписание Договора позволит Украине поставить точку в отношении возможности ее участия в Евразийском союзе. “Нет никакого сомнения, что Москва видит ключевым участником этого проекта Украину. И нет никакого сомнения, что будут прилагаться усилия для того, чтобы втянуть в Евразийский союз Украину”, - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Со своей стороны глава правления Института украинской политики Константин БОНДАРЕНКО отметил, что на сегодняшний день соцопросы показывают, что за последний год-полтора, уровень поддержки европейской интеграции вырос на 20%. “Этому есть объяснение. В Украине исчезла оппозиция, которая относилась довольно скептически к евроинтеграции”, - сказал К.БОНДАРЕНКО. По его словам, от 52% до 56% граждан Украины готовы поддержать евроинтеграцию если этот вопрос будет вынесен на референдум. При этом, отметил К.БОНДАРЕНКО, полтора года назад это показатель составлял 32-35%.