Утечка о возможной отмене саммита Украина-ЕС - игра?

Причин для перенесения саммита Украина-ЕС пока нет.

Об этом сообщил депутат Европарламента от Польши Павел Коваль в эфире 5 канала, комментируя заявление президента Виктора Януковича о возможности "паузы" в переговорах с ЕС.

"Когда переговоры завершаются, обе стороны ведут какую-то игру, и я интерпретирую эти слова таким образом, что ему важно привести переговоры относительно последних элементов на наилучших условиях. Не могу себе представить, что это невозможно", - отметил депутат.

"Это нормально в дипломатии, что есть такие моменты напряжения перед завершением какого-то этапа", - прибавил он.

Коваль заявил, что "нет причин, чтобы откладывать парафирование, в свою очередь нет причин, чтобы молчать о деле Тимошенко, хотя бы потому, что все в ЕС об этом говорят".

"Вся Европа ожидает такого политического жеста со стороны власти страны и такого подхода со стороны суда, который не будет создавать проблем по этому делу, имеющему ключевое значение", - отметил он.

"Теперь ключевое: показать, что в Украине есть справедливый суд", - уточнил депутат.

Комментируя возможность отмены саммита Украина-ЕС и поездки президента Виктора Януковича в Москву, Коваль заявил: "Я не думаю, что так произойдет".

"..Я думаю, не нужно обращать внимание на все уиечки информации. Мы знаем, что это элементы определенной игры", - отметил депутат.

Как известно, ранее сообщалось, что президент Виктор Янукович может принять участие в 32-ом заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве.

Вместе с тем, на 19 декабря в Киеве запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где предварительно намечено парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В ЕврАзЭС не подтверждают, что Янукович примет участие в заседании.

Спикер представительства Еврокомиссии в Киеве Давид Стулик заверил, что на данный момент саммит Украина-ЕС не отменен.

Украинская правда