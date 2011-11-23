За медпомощью обратились уже 85 чернобыльцев

В Донецке за экстренной медицинской помощью в больницы города обратились 85 чернобыльцев, принимающих участие в акции протеста, из них 8 человек были госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления здравоохранения ОГА Тамару ЦЫГАНОК, которая прокомментировала ситуацию относительно состояния здоровья инвалидов-чернобыльцев, принимающих участие в акции протеста возле здания Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

По словам Т.ЦЫГАНОК, по состоянию на 15.00 23 ноября за экстренной медицинской помощью в лечебные учреждения города обратились 85 человек, из них 8 человек были госпитализированы.

«Состояние двоих из госпитализированных улучшилось, и на данный момент они выписаны из больницы. Состояние еще двух больных - средней тяжести. Остальные госпитализированные участники акции протеста - в удовлетворительном состоянии», - сказала Т.ЦЫГАНОК.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.