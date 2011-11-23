Янукович променял ЕС на саммит в Москве?
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Президент Украины Виктор Янукович 19 декабря посетит Москву для участия в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС.
Об сообщил источник в секретариате ЕврАзЭС, цитирует Украинская правда "Интерфакс-Украина".
"Президент Украины Виктор Янукович примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве", - сообщил источник в среду.
Как известно, Украина не является членом этого сообщества, но имеет статус наблюдателя в нем.
Как сообщалось, на 19 декабря в Киеве запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где, предварительно, намечено парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Кроме того, рассматривалась возможность участия Януковича в неформальном саммите глав государств СНГ 20 декабря в Москве.
В последнее время Евросоюз неоднократно предлагал Киеву решить вопросы судебного преследования экс-премьер-министра Юлии Тимошенко до проведения декабрьского саммита Украина-ЕС в Киеве.