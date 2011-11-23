Янукович променял ЕС на саммит в Москве?

Президент Украины Виктор Янукович 19 декабря посетит Москву для участия в заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС.

Об сообщил источник в секретариате ЕврАзЭС, цитирует Украинская правда "Интерфакс-Украина".

"Президент Украины Виктор Янукович примет участие в 32-м заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое состоится 19 декабря в Москве", - сообщил источник в среду.

Как известно, Украина не является членом этого сообщества, но имеет статус наблюдателя в нем.

Как сообщалось, на 19 декабря в Киеве запланировано проведение саммита Украина-ЕС, где, предварительно, намечено парафирование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Кроме того, рассматривалась возможность участия Януковича в неформальном саммите глав государств СНГ 20 декабря в Москве.

В последнее время Евросоюз неоднократно предлагал Киеву решить вопросы судебного преследования экс-премьер-министра Юлии Тимошенко до проведения декабрьского саммита Украина-ЕС в Киеве.