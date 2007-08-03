Социалист Чупахин предлагает ЦИК разойтись по домам

Член Центральной избирательной комиссии Александр ЧУПАХИН предлагает ЦИК прекратить работу по подготовке досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЧУПАХИН сказал сегодня перед началом заседания комиссии.

Он отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 72 Конституции, внеочередные выборы в ВР назначаются Президентом и проводятся в срок 60 дней после прекращения полномочий парламента предыдущего созыва.

В то же время, в соответствии с законом о выборах народных депутатов, внеочередные выборы проводятся в последнее воскресенье через 60 дней со дня опубликования указа о досрочных выборах, изданного в соответствии с Конституцией.

«Как известно, указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР на сегодня не существует. Указ о назначении внеочередных выборов в ВР в связи с неполномочностью ВР и досрочным прекращением ее полномочий от 5 июня 2007 года с изменениями от 31 июля с точки зрения назначения выборов почти безукоризненный, но даже своим названием и содержательной частью он указывает на то, что должно быть что-то, на что опирается этот указ», - сказал А.ЧУПАХИН.

Он отметил, что Печерский районный суд столицы в своем постановлении от 23 июля 2007 года, обязуя ЦИК принимать к рассмотрению документы для формирования окружных и участковых комиссий только за подписью лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, таким образом установил, что она является председателем фракции, а обязанности председателя фракции не может исполнять лицо, которое не является народным депутатом.

«Следовательно, решение съезда БЮТ о досрочном прекращении полномочий народных депутатов, избранных по спискам БЮТ, не имеет юридических последствий, и в ВР больше 300 депутатов», - убежден член ЦИК.

Кроме того, он заметил, что ЦИК не принимала решений относительно исключения кандидатов в народные депутаты из списка блока «Наша Украина».

А.ЧУПАХИН убежден, что если применять изменения к закону о выборах, ЦИК обязан признать избранными народными депутатами следующих 302 кандидата от «Нашей Украины».

«Также не существует юридического факта подтверждения неполномочности ВР, чтобы применить эти изменения», - сказал он, добавив, что Президент не уполномочен давать такие выводы.

«При таких обстоятельствах действия ЦИК по организации внеочередных выборов являются не только противоправными, но и приведут к изменению конституционного строя в Украине, поскольку в стране будет существовать два полномочных парламента», - убежден член ЦИК.