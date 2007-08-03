Кириленко обещает ”потрясти” кошельки министров

Блок “Наша Украина” – “Народная самооборона” критикует Кабинет министров за намерение установить высокие спецпенсии министрам всех правительств УССР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина”-“Народная самооборона”, об этом заявил председатель Политсовета блока Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя проект изменений к Закону о Кабмине, внесенном правительством Виктора ЯНУКОВИЧА.

По его словам, такое намерение “является циничным и аморальным». “В то время, как миллионы трудовых пенсионеров ожидают роста пенсий и требуют от власти покончить с пенсионной уравниловкой, правительство ЯНУКОВИЧА занимается улучшением жизни высокопоставленных должностных лиц и предлагает увеличить пенсии бывшим министрам почти до уровня министерской зарплаты», - отметил он.

При этом, по словам В.КИРИЛЕНКО, одновременно правительство раздувает штаты министерств и ведомств для трудоустройства окружения В.ЯНУКОВИЧА. В частности, отметил он, только за 8 месяцев деятельности правительства количество вице-премьеров увеличилось до шести, введены 43 новые должности заместителей министров и госкомитетов. Кроме того, в МВД за полгода деятельности правительства В.ЯНУКОВИЧА введены четыре новых должности заместителей министра и их количество достигло одиннадцати.

«К счастью, после выборов будет новое большинство и новое правительство, которое помешает реализации этих циничных планов. Напротив, мы ликвидируем все льготы и спецпенсии депутатам и министрам, а пенсии для трудовых пенсионеров увеличим в среднем на 35 процентов», - сказал В. КИРИЛЕНКО.