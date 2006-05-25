Литвин открыл первую сессию Верховной Рады Украины V созыва

В Верховной Раде Украины началась торжественная церемония принятия присяги народными депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале присутствуют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ и члены Кабинета Министров, председатели областных государственных администраций, руководители силовых ведомств, государственных органов власти, судебной ветви власти, председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

Как известно, в соответствии со статьей 79 Конституции Украины, полномочия народных депутатов Украины начинаются с момента принятия присяги. С этого же момента прекращаются полномочия предыдущей Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН дал информацию о собравшихся в сессионном зале и пригласил на сцену старшего по возрасту народного депутата, коммуниста Ивана ГЕРАСИМОВА для оглашения присяги народного депутата.

После этого прозвучал духовный гимн Украины «Молитва за Украину» в исполнении Национального академического народного хора имени Григория Верёвки. Потом В.ЛИТВИН пригласил депутатов скрепить своими подписями присягу под ее текстом. Для этого объявлен перерыв.

В 12.00 начнется первое пленарное заседание Верховной Рады пятого созыва.

В первом заседании ВР примут участие 448 депутатов. Незарегистрированными остаются два депутата – Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Олег ЦАРЁВ, которым срок регистрации по объективным причинам продлен соответственно до 1 сентябрем и 25 июля.