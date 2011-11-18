Адвокат Мельниченко: юридических оснований закрывать «дело Кучмы» нет

У Печерского районного суда Киева нет законных оснований принимать к рассмотрению жалобу адвокатов экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ на постановление о возбуждении против него уголовного дела.

Об этом в комментарии УНИАН заявил адвокат экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО.

По его словам, постановлением пленума Верховного Суда Украины №6 от 4.06.2010 разъясняется, что суд принимает к рассмотрению такую жалобу лишь до момента окончания расследования уголовного дела против лица и передачи ему на ознакомление материалов с составлением соответствующего протокола.

«В соответствии с требованиями части четвертой статьи 236-7 УПК, жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела суд принимает к рассмотрению на протяжении всего времени нахождения дела в производстве органа дознания, следователя, прокурора до момента окончания досудебного следствия. Моментом завершения досудебного следствия следует считать составление протокола об объявлении обвиняемому о завершении следствия и предъявления ему материалов дела (часть четвертая статьи 218 УПК).

Жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела, поступившая в суд после составления протокола об объявлении обвиняемому о завершении следствия и предъявления ему материалов дела мотивированным постановлением судьи передается должностному лицу или органу, в производстве которых находится дело, для рассмотрения его в порядке, предусмотренном статьями 110, 234 и 236 УПК».

Это означает, что Печерский райсуд Киева должен отказать в открытии производства по указанной жалобой адвокатов Л.КУЧМЫ и отдельным мотивированным постановлением судьи такая жалоба должна быть передана в Генеральную прокуратуру Украины генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ с той целью, чтобы последний в порядке ст. 236 УПК Украины (которая определяет порядок обжалования действий прокурора) проверил законность вынесения его первым заместителем Ренатом КУЗЬМИНЫМ указанного постановления о возбуждении в отношении Л.КУЧМЫ уголовного дела, отметил Н.НЕДИЛЬКО.

В свою очередь, в соответствии со ст. 236-8 УПК Украины, рассматривая жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела, суд «должен проверять наличие поводов и оснований для вынесения данного постановления, законность источников получения данных, которые стали основанием для вынесения постановления о возбуждении дела, и не вправе рассматривать и заранее решать те вопросы, которые решаются судом при рассмотрении дела по существу». По словам Н.НЕДИЛЬКО, поскольку на момент возбуждения в конце 2010 года уголовного дела против экс-президента Л.КУЧМЫ уголовное дело, возбужденное в 2001 году против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, было закрыто, и на то время не существовало решения Конституционно Суда по поводу предоставления разъяснения ч. 2 ст. 62 Конституции Украины относительно «доказательств, полученных незаконным путем», то постановление о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ было вынесено первым заместителем генпрокурора абсолютно законно, поэтому правовых оснований для отмены его судом нет. И если бы такое уголовное дело против Л.КУЧМЫ было возбуждено и при указанных условиях (при наличии возобновленного уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и при наличии решения Конституционного Суда относительно разъяснения ч. 2 ст. 63 Конституции Украины), то его возбуждение при таких условиях, по нашему мнению, является также абсолютно законным, добавил адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Кроме того, по его мнению, суд не имеет права во время рассмотрения жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела допрашивать свидетелей и давать оценку собранным по уголовному делу доказательствам, потому что такие действия судом совершаются при рассмотрении дела по существу во время проведения уже судебного следствия.

"Итак, всем известно, что КУЧМЕ и его адвокатам уголовное дело было передано для ознакомления. То есть, до момента подачи ими жалобы им было объявлено об окончании расследования с составлением на этот счет протокола. Поэтому суд не имеет права открывать производство по жалобе, а обязан принять решение о возвращении его на рассмотрение в Генеральную прокуратуру", - сказал М.НЕДИЛЬКО.

В то же время он выразил мнение, что в случае рассмотрения жалобы адвокатов Л.КУЧМЫ суд, вероятнее всего, удовлетворит ее, и так же поступит апелляционный суд.

"Я думаю, что если будет открыто судебное производство, это будет свидетельствовать о том, что Печерский суд предвзято относится к МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку мы подали такую же жалобу, и она находится в суде без рассмотрения уже второй месяц. Мы, конечно, попытаемся присутствовать при рассмотрении "жалобы КУЧМЫ", и будем настаивать, чтобы жалобу не рассматривали. Хотя есть сомнения, что нас допустят к ее рассмотрению", - отметил адвокат.

Кроме того, он выразил удивление по поводу заявления защитников экс-президента о том, что возбужденное против Л.КУЧМЫ дело вообще нужно закрыть, поскольку Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не является к следователям.

"Хочу напомнить, что по состоянию на сегодняшний день МЕЛЬНИЧЕНКО в качестве свидетеля по делу КУЧМЫ дал все показания, и в качестве свидетеля готов явиться в суд. Кроме того, МЕЛЬНИЧЕНКО неоднократно заверял, что обязательно вернется в Украину, чтобы дать показания в суде, если дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Следовательно, юридических оснований закрывать "дело КУЧМЫ" нет", - отметил Н.НЕДИЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

Л.КУЧМЕ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура завершила расследование этого дела.

2 сентября генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ведомство имеет право сократить для Л.КУЧМЫ срок ознакомления с уголовным делом и направить дело в суд.

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО, которые на данное время продолжают знакомиться с материалами уголовного дела Л.КУЧМЫ, подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в связи с его безосновательностью.

Согласно сообщению пресс-службы Л.КУЧМЫ, криминальное преследование экс-президента базируется «на показаниях и сфальсифицированных «записях» экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который на данное время, избегая уголовной ответственности за совершение преступлений против Украины, скрывается от следствия за границей».

Справка УНИАН. Против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в 2001 и 2004 годах возбуждалось уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий, разглашении государственной тайны, а также по факту фальсификации доказательств. 1 марта 2005 года дело было закрыто.

23 июня 2011 года Печерский районный суд Киева своим решением отменил постановление генпрокурора о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Такое решение суд принял, удовлетворив ходатайство адвокатов бывшего Президента Л.КУЧМЫ.

11 октября адвокат Н.МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО заявил, что его подзащитный вынужден был выехать за границу, поскольку в Украине существует реальная угроза его жизни.

Между тем Служба безопасности Украины объявила Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в международный розыск.

Шевченковский районный суд Киева 18 октября вынес постановление об аресте Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в связи с уклонением от следствия.

Позже сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил СМИ, что находится в Израиле.