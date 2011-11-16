Круглый стол «Станет ли Киев клондайком для малого и среднего бизнеса?»
В четверг, 17 ноября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Киев клондайком для малого и среднего бизнеса?».
Организаторы круглого стола: Институт Горшенина, Фонд «Эффективное управление».
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Ближайшие шаги по развитию бизнес-привлекательности Столицы (разрешительные центры, бизнес инкубаторы).
2. Что нужно сделать со стороны городских властей для стимулирования предпринимательской деятельности?
3. Что предприниматели могут сделать для города?
4. Успешное сотрудничество малого бизнеса и городских властей. Мировой опыт.
Участники круглого стола:
1. Руслан КРАМАРЕНКО – заместитель главы КГГА, представитель Главного финансового управления КГГА
2. Сергей ПЕРАПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG
3. ИГОРЬ ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектов, Фонд «Эффективное управление»
4. Сергей ДОРОТИЧ - глава регионального совета предпринимателей г. Киева
5. Евгения СТЕПАНОВА – генеральный директор и собственник компании «Open Kiev»
Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина ВЛАДИМИР ЗАСТАВА.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).