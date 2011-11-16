В четверг, 17 ноября, в 11:00 в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года» в Институте Горшенина состоится круглый стол «Станет ли Киев клондайком для малого и среднего бизнеса?».

Организаторы круглого стола: Институт Горшенина, Фонд «Эффективное управление».

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Ближайшие шаги по развитию бизнес-привлекательности Столицы (разрешительные центры, бизнес инкубаторы).

2. Что нужно сделать со стороны городских властей для стимулирования предпринимательской деятельности?

3. Что предприниматели могут сделать для города?

4. Успешное сотрудничество малого бизнеса и городских властей. Мировой опыт.

Участники круглого стола:

1. Руслан КРАМАРЕНКО – заместитель главы КГГА, представитель Главного финансового управления КГГА

2. Сергей ПЕРАПЕЧКА – руководитель проекта, компания BCG

3. ИГОРЬ ГОНЧАРЕНКО – старший менеджер проектов, Фонд «Эффективное управление»

4. Сергей ДОРОТИЧ - глава регионального совета предпринимателей г. Киева

5. Евгения СТЕПАНОВА – генеральный директор и собственник компании «Open Kiev»

Модератор обсуждения: директор по коммуникациям Института Горшенина ВЛАДИМИР ЗАСТАВА.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).