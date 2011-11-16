Чтобы использовать армию, Януковичу согласие парламента не нужно

Верховная Рада Украины учла все предложения Президента к Закону «О внесении изменений в Закон Украины «О Вооруженных Cилах Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 313 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон парламент принял 6 сентября 2011 года, но Президент ветировал его.

В предложениях главы государства отмечалось, что ВР превысила свои полномочия, предусмотрев в законе, что соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут привлекаться к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения, борьбе с терроризмом и пиратством, усилению охраны государственной границы, суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, континентального шельфа Украины и их правового оформления, предоставлению военной помощи другим государствам в рамках, определенных указами Президента Украины, что утверждается или одобряется ВР.

Президент Украины считает, что "одобрение или утверждение Верховной Радой Украины каких-либо решений о привлечении соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины для выполнения других задач в соответствии с законом Конституцией Украины не предусмотрено".