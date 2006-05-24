В Полтаве прошел митинг против повышения цен и тарифов

Более 200 полтавчан сегодня под стенами Полтавской областной государственной администрации приняли участие в митинге против повышения цен и тарифов, который прошел в рамках всеукраинской акции, организованной профсоюзами.

Как сообщает корреспондент УНИАН, митинг организовали коммунисты, которые поддержали всеукраинскую акцию протеста профсоюзов.

Депутат городского совета, первый секретарь Полтавского горкома Компартии Украины Алексей ГАВРИКОВ высказал негодование действиями правительства, которое с первого мая приняло решение о повышении на 25% тарифов на газ и электроэнергию.

«Соответственно, неизбежно возрастут цены и на товары первой необходимости. А со второго полугодия эти тарифы еще больше возрастут. Этого ни в коем случае нельзя допустить!", - сказал А.ГАВРИКОВ.

Митингующие держали транспаранты: "Нет - повышению цен и тарифов!».

Они приняли обращение к органам власти, в котором призвали не допускать повышения цен и тарифов, выполнять обещания, данные перед выборами, отстаивать интересы народа, заботиться о повышении его жизненного уровня и благосостояния.