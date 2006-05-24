Место Кинаха пока занял Горбулин
17:09, 24 мая 2006Политика
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Соответствующий Указ подписал Президент
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом возложил временно на Владимира ГОРБУЛИНА исполнение обязанностей Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, освободив его на это время от исполнения обязанностей Руководителя Главной службы оборонной политики Секретариата Президента Украины.
Текст указа обнародовало Официальное интернет-представительство Президента Украины.
Как сообщал УНИАН, 16 мая Президент Украины своим Указом освободил Анатолия КИНАХА от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины.
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