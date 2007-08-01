У Ющенко есть запасной вариант с выборами

Президент Виктор ЮЩЕНКО издал указ, которым внес технические изменения в свой последний указ о назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она сказала, что указ №675 был подписан 31 июля, а сегодня он опубликован в официальном вестнике Президента. Таким образом, по словам М.СТАВНИЙЧУК, этот указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Она сообщила, что новым указом Президента внесены изменения в его последний указ о назначении досрочных парламентских выборов №497 от 5 июня. По словам заместителя главы Секретариата, издание нового указа связано с тем, что в соответствии с нормами законов досрочные парламентские выборы должны состояться через 60 дней после решения Президента о роспуске парламента. Также М.СТАВНИЙЧУК отметила, что целью издания нового указа является согласование вопросов, которые были возникли в связи с неоднозначностью начала избирательного процесса. Теперь, по словам М.СТАВНИЙЧУК, новым указом четко определена дата начала избирательного процесса и закреплено, что он начинается 2 августа. М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что указ был издан, чтобы никто не мог теперь заявлять, что выборы объявлены и происходят не в соответствии с законами. “Закрыты все вопросы относительно даты начала избирательного процесса”, - сказала М.СТАВНИЙЧУК. Она также напомнила, что завтра истекает 60-дневной срок с момента принятия закона о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов. Также, по словам М.СТАВНИЙЧУК, со 2 августа вступают в силу те нормы закона, которые были изменены. По словам М.СТАВНИЙЧУК, также на сегодняшний день вступили в силу «практически все» решения судов относительно неполномочности ВР. Кроме этого, по ее словам, теперь открывается возможность для вступления в силу изменений в Госбюджет нынешнего года относительно финансирования досрочных выборов.

Вместе с тем, М.СТАВНИЙЧУК заметила, что «в случае осложнения ситуации» у Президента сейчас есть еще одно основание для роспуска Верховной Рады. Заместитель главы Секретариата напомнила, что в соответствии с Конституцией Президент может распустить парламент, если он не собирается на заседание больше 30 дней с начала сессии. Однако М.СТАВНИЙЧУК заметила, что Президент полностью придерживается договоренностей, достигнутых вместе с премьер-министром и председателем ВР относительно проведения выборов 30 сентября и соответственно надеется на выполнение этих договоренностей со всеми остальными сторонами.

Отвечая на вопрос журналистов, какой может быть реакция Президента на распоряжение председателя ВР пятого созыва Александра МОРОЗА о проведении внеочередной сессии парламента, М.СТАВНИЙЧУК ответила, что «это вопрос не к Секретариату Президента, а к тем, кто его (распоряжение – УНИАН) выдавал». М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что Секретариат Президента надеется на нормальный ход избирательного процесса. По ее словам, Президент убежден, что ЦИК со 2 августа начнет работать для обеспечения избирательного процесса.