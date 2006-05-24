Повторно избран председатель Полтавского облсовета

Депутаты Полтавского областного совета повторно избрали члена фракции БЮТ Владимира МАРЧЕНКО председателем облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, за кандидатуру В.МАРЧЕНКО проголосовал 61 депутат из 61, которые приняли участие в голосовании.

Напомним, на требование 34-ох депутатов областного совета сегодня в Полтаве проходит внеочередная сессия областного совета пятого созыва. Депутаты рассматривают вопрос "О постановлении Киевского районного суда г. Полтавы от 16 мая 2006 года об отмене решения первой сессии пятого созыва Полтавского областного совета от 28 апреля 2006 года "Об избрании председателя Полтавского областного совета пятого созыва". В.МАРЧЕНКО, избранный 28 апреля председателем сегодня подал в отставку. Однако депутаты снова решили провести выборы и выдвинули на должность председателя Полтавского облсовета одну кандидатуру от депутатского большинства- члена фракции БЮТ В.МАРЧЕНКО.

Депутаты от Партии регионов отказалась принимать участие в избрании главы Полтавского облсовета.

Справка УНИАН. Киевский районный суд Полтавы отменил решение первой сессии Полтавского облсовета об избрании В.МАРЧЕНКО (фракция БЮТ) главой Полтавского областного совета. Об этом сообщила пресс-служба областного отделения Партии регионов. По их данным, 16 мая в суде было законченно слушание дела по иску члена фракции Партии регионов в облсовете депутата Александра КОВАЛЯ про незаконное решение первой сессии облсовета пятого созыва о избрании главы облсовета.

Ранее В.МАРЧЕНКО заявлял, что планирует оспаривать решение суда в Апелляционном суде, однако 24 мая с утра подал в отставку.

В Полтавском облсовете 90 депутатов. Депутатское большинство составляют 59 депутатов от БЮТ, НСНУ, СПУ.