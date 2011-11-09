Еще два свидетеля стали на сторону Луценко

Еще два свидетеля по делу бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО заявили на заседании Печерского райсуда Киева, что не получали никаких преступных указаний от экс-министра относительно его бывшего водителя Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании суда был допрошен бывший сотрудник аппарата министра Александр ПАНТЕЛИШИН, который сказал, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО: "Я от вас никаких преступных указаний, распоряжений или поручений никогда не получал. И я не знаю, что там (в обвинительном заключении) написано".

Другой свидетель - бывший водитель Ю.ЛУЦЕНКО Анатолий ЮХИМЕНКО, работавший вместе с Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, - сообщил, что ему ничего не известно по сути обвинения. По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО не давал ему никаких незаконных распоряжений.

По словам А.ЮХИМЕНКО, существует приказ в МВД, который был введен в действие еще в бытность министром Юрия Кравченко, о закреплении водителей министра в Департаменте оперативной службы министерства.

Как сказал А.ЮХИМЕНКО, повестку на допрос в суд ему передавали в Департаменте внутренней безопасности МВД. В настоящее время А.Юхименко работает водителем вольного найма в автохозяйстве министерства.

В судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО объявлен перерыв до 10.30 четверга, 10 ноября.