У Попова говорят, что будут защищать Малковича и капеллу

Столичная власть заявляет, что будет защищать хоровую капеллу имени Л.Ревуцкого и детское издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» в конфликте с ООО «Триглиф», который развернулся в помещении памятника архитектуры на ул. Бассейная, 1/2.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 8 ноября около 7.00 представителя ООО «Триглиф», которое занимает первый и антресольный этажи здания на ул. Бассейной, 1/2, самовольно начали демонтаж межэтажного перекрытия и фактически отселение арендаторов указанного здания: Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Л.Ревуцкого и издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Представители КГГА и правоохранительных органов сразу прибыли на место происшествия, благодаря чему удалось остановить разрушительные действия ООО «Триглиф».

«Киевская городская государственная администрация возмущена захватом помещения. Тем более что дом – памятник архитектуры. Мы поддерживаем и капеллу, и издательство”, - заявил заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО, который также приехал на ул. Бассейная.

Он напомнил, что балансодержатель помещения - КП «Киевжилспецэксплуатация» - еще в октябре обратился в Хозяйственный суд относительно прекращения ремонтных работ и возобновления демонтированного межэтажного перекрытия. Заседание суда, по данным Л.НОВОХАТЬКО, назначено на 17 ноября.

“Капелла имени Л.Ревуцкого понесла большие убытки, поврежден дорогой концертный рояль. Мы эту ситуацию так не оставим. Это позиция главы Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

22 августа этого года руководитель капеллы им. Л.Ревуцкого обратилась с заявлениями в Печерское райуправление ГУ МВД Украины в городе Киеве и прокуратуру Печерского района столицы, а КП «Киевжилспецэксплуатация» составило предписание ООО «Триглиф» о срочном прекращении проведения ремонтных работ и приведении в первичное состояние демонтированного межэтажного перекрытия.

В октябре КП «Киевжилспецэксплуатация» обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ООО «Триглиф» относительно прекращения ремонтных работ и восстановлении межэтажного перекрытия.