Грищенко уверяет, что Украина движется к безвизовому режиму с ЕС

Украина в этом году завершает первый этап работы по достижению безвизового режима со странами Европейского Союза.

Об этом заявил вчера в Донецке на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, отвечая на соответствующий вопрос УНИАН.

«Самое главное, что мы знаем и имеем план действий, чтобы достичь безвизового режима со странами Европейского Союза. Что это означает? Это означает, что мы согласовали целый ряд законодательных актов, которые необходимо принять для того, чтобы можно было создать новую основу для решения, в том числе, тактических вопросов. И мы в этом году завершаем этот первый этап законодательной работы», - сказал министр, добавив, что это касается фактических вопросов защиты персональных данных, которых до полутора десятка, и т. д.

Вторым этапом К.ГРИЩЕНКО назвал «создание инфраструктуры, необходимой для технического обеспечения прозрачности этого процесса и для того, чтобы избежать возможности каких-либо злоупотреблений».

«Это биометрические паспорта, это система связи в режиме реального времени между правоохранительными, пограничными, таможенными и другими структурами, которые задействованы в контроле за перемещением людей между странами ЕС и Украиной», - сказал министр.

Он подчеркнул, что «этот этап начнется фактически с конца этого года и зависит от наличия как ресурсов, так и эффективной работы всех этих структур вместе для достижения цели».

«Мы считаем, что полностью сможем в течение одного-двух лет выполнить большинство поставленных заданий. Это в рамках реального и возможного», - заверил К.ГРИЩЕНКО.

В то же время он отметил, что в данном вопросе существует некий третий элемент, связанный с политическими процессами, происходящими в некоторых европейских странах.

«Есть третий элемент, который выходит за рамки самого плана. Это политические процессы в самих европейских странах. Где существует в некоторых из них, я считаю, нерациональная боязнь в связи с миграционными процессами», - пояснил министр, но констатировал, что среди украинцев, выезжающих в Европу, с каждым годом все меньше тех, кто нарушает визовый режим, и отказывают в получении разрешения на въезд буквально нескольким процентам граждан Украины, о чем свидетельствует статистика.

«Нам придется проводить серьезную работу, чтобы показать то, что есть факт. А факт есть только то, что количество отказов, а все отказы в получении визы нежелательны, уменьшается с каждым годом. И есть статистика того, сколько людей не нарушают визовый режим. Практически у нас сводится до нескольких процентов число тех, кто позволяет себе эти нарушения, в результате чего мы имеем такие отказы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Министр подчеркнул, что результаты наблюдения за тем, для каких целей украинцы используют визы, свидетельствуют, что для получения безвизового режима «нет никаких политических и не должно быть и психологических причин, чтобы в ближайшее время, всего через несколько лет, мы не вышли на этот результат».

Уточняя, влияют ли как-то на введение безвизового режима политические процессы, происходящие в Украине, К.ГРИЩЕНКО ответил: «Мы не ощущаем никакого особого влияния. Поскольку, в принципе, с самого начала было понимание того, что главное – это обеспечить мобильность для граждан Украины так же, как она обеспечена для граждан Европейского Союза, если они хотят путешествовать в наше государство. Это провозглашено всеми и касается всех рядовых и не рядовых граждан».