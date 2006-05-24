Львовский автомобильный завод отпразднует 50-летие выпуска первого автобуса

27 мая 2006 года в 12:00. г. Львов, ул. Стрийская, 45

Украина! Достижения производства!

То, что завод попал в книгу рекордов, вполне справедливо. Думаем, что, и вы с этим согласитесь. 27 мая ЗАО «Львовский автомобильный завод» - одно из крупнейших автобусостроительных предприятий на территории Европы и стран СНГ празднует 61 годовщину со дня создания и 50-летие выпуска первого автобуса. Поздравить с этим выдающимся событием приедут представители Звездного городка, среди которых дважды герой Советского Союза Волынов Борис Валентинович, который был в составе Гагаринского набора. Львовских автобусостроителей и космонавтов связывает давняя дружба. Ведь, именно автобус «ЛАЗ» доставил к стартовой площадке первого космонавта планеты - Юрия Гагарина. И до сих пор, автобусы «ЛАЗ», сделанные по спецзаказу, верно трудятся на Байконуре. Еще одно достижение, которое может стать рекордом: наибольшее количество перевезенных космонавтов в мире автобусами марки «ЛАЗ». В данном пресс-релизе перечень достижений предприятия не претендует на полноту. Из богатейшей истории «ЛАЗа» рабочая группа «Книги рекордов Украины» отметила и другие выдающиеся достижения достойные всеобщего признания, и которые попадут в книгу рекордов. Этими достижениями могут гордиться не только заводчане, но и вся Украина. В ходе праздника: Конц. программа с участием «звезд», поздравление от детских коллективов художественной самодеятельности, награждение ветеранов производства, семейный праздник работников з-да. На праздник приглашены руководители страны, главы областных и городских администраций, представители зарубежных стран. Дополнительная информация: ЗАО "Львовский автомобильный завод" т. (032) 239-71-05, ф.(032) 239-77-66. Контактное лицо: Елена Муляк, руководитель пресс-центра.

КРАТКО

· Первая киевская детская благотворительная книжная ярмарка состоится с 31 мая по 3 июня. В ходе ярмарки будет реализована программа сопутствующих мероприятий, которая будет насчитывать около 40 событий, в т.ч: Сбор книжек для детских домов и сельских библиотек. Одновременно представители по “Книги рекордов Украины” будут фиксировать, удастся ли украинцам установить рекорд книжной благотворительности. Приглашаем принять участие.

· 31 мая приглашаем вас на презентацию самой большой в Украине картины графити. Сюрпризы, общение с публичными людьми и много прекрасных инф. поводов – гарантируем

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