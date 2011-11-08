Джемилев говорит, что его неправильно поняли

Лидер меджлиса крымских татар, депутат Верховной Рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ опроверг сообщения СМИ о вероятном завершении его политической карьеры.

Об этом сообщила пресс-служба меджлиса.

«Речь абсолютно не шла о прекращении моей политической деятельности или выходе из политики», - заявил М.ДЖЕМИЛЕВ.

«В отличие от другого моего заявления, которое уже ни для кого не является новостью. В частности, о том, что я не буду выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах председателя меджлиса крымскотатарского народа. И действующие делегаты Курултая (национального съезда) крымскотатарского народа 5 созыва на предстоящей сессии национального съезда обещали поддержать моё решение», - добавил он.

М.ДЖЕМИЛЕВ заверил, что приложит максимум сил и будет помогать новому председателю меджлиса, если в этом будет необходимость. Вместе с тем, политическую и правозащитную деятельность и участие в национальном движении крымскотатарского народа М.ДЖЕМИЛЕВ не планирует покидать или прекращать. «Я намерен продолжать отстаивать свои политические убеждения и интересы крымскотатарского народа в дальнейшем», - сказал он.

М.ДЖЕМИЛЕВ сообщил также, что считает правильным, если избранный председатель меджлиса будет баллотироваться в народные депутаты Украины и делегаты Курултая поддержат это решение.

«В рамках решения широкого круга вопросов нашего народа, особенно касающихся политико-правовой сферы, нам крайне важно иметь народных избранников в законодательном органе власти Украины, выдвинутых Курултаем крымскотатарского народа и, желательно в большем количестве, нежели мы имеем сегодня», - сказал он.