У безработного нашли 40 килограммов марихуаны

17:38, 08 ноября 2011
Политика
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Снабжал наркотиками две области

 В селе Гусаровка Барвинковского района Харьковской области у 43-летнего безработного местного жителя работники милиции изъяли 40 кг марихуаны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчина хранил наркотики в тайнике на территории домовладения.

Установлено, что он хранил наркотик с целью сбыта, и сбывал его жителям Харьковской и Донецкой областей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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