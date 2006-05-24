Проект ”Нашей Украины” Тимошенко сравнила с Простоквашино

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО критикует проект соглашения, направленный «Нашей Украиной» за нереальность сроков выполнения задач, которые там предусмотрены.

По ее словам, «вчера ночью нам поступило новое коалиционное соглашение от Романа БЕССМЕРТНОГО». Она отметила, что в этом проекте предусмотрено, «например, провести аудит всего и вся, реформировать все отрасли, провести административно-территориальную реформу». Она отметила, что при этом в каждом из этих пунктов стоит срок «до конца 2006 года». «Это мне напоминает Простоквашино – кто-то заболел, чешутся лапы, отпадает хвост и все это вместе», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. В то же время она убеждена, что между тремя политическими силами – «Наша Украина», БЮТ и СПУ будут найдены компромиссы и будет создана демократическая коалиция.