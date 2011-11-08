Синод УГКЦ жалуется, что Янукович их не слышит

Синод Украинской греко-католической церкви направил множество обращений Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, но не получил ни одного ответа.

Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) во время веб-конференции на tochka.net.

Блаженнейший Святослав также отметил, что ни у него, ни у его предшественника Кардинала Любомира (ГУЗАРА) так и не состоялось ни одной личной встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

«Единственный момент, когда я мог с ним встретиться, был во время его встречи в Страстной четверг в этом году. Тогда Президент поздравил меня с избранием и подарил большой букет белых роз. После этой встречи не было ни одного контакта», – сказал Предстоятель УГКЦ.

Блаженнейший Святослав также объяснил, почему УГКЦ пытается всегда быть вне политики.

«Разные церкви по-разному ведут себя в политическом пространстве. Если речь идет о православных церквях, они придерживаются доктрины, что церковь должна искать способы сотрудничества с властью. Католическая церковь придерживается иного понятия. Мы пытаемся всегда быть вне политики. Не будучи связанной с ни одной политической партией - имеем возможность быть церковью. Иначе, она превращается в общественную группировку. Церковь должна быть открыта для всех людей, и для правых, и для левых, и для центристов. Когда церковь превращается в политическую партией, она становится на ту или другую сторону. А церковь должна провозглашать вечные истины», – подчеркнул глава УГКЦ.