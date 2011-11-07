Эксперты придумали как примирить журналистов и силовиков

Участники заседания межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения в Украине законодательства о свободе слова и защите прав журналистов обсудили способы активизации диалога между правоохранителями и работниками СМИ с целью выработки понятных для обеих сторон правила поведения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Так, директор Института массовой информации Виктория СЮМАР высказалась за целесообразность использования мирового опыта в этой сфере. Она, в частности, предложила обдумать вопрос о введении в Украине практики идентификации представителей СМИ, работающих на массовых акциях. Речь может идти, например, о жилетах, по которым правоохранители смогут отличать журналистов, говорится в сообщении.

В.СЮМАР, кроме того, отметила важность проведения совместных тренингов относительно поведения правоохранителей и журналистов и ознакомление представителей СМИ с инструкциями правоохранителей, касающихся их поведения с журналистами. «Иначе ситуация просто выходит из-под контроля, мы получаем очень серьезное противостояние между журналистами и силовиками», – цитирует В.СЮМАР пресс-служба президента.

Заместитель Генерального прокурора Евгений БЛАЖИВСКИЙ поддержал идею совместных тренингов и подчеркнул важность налаживания диалога между правоохранителями и журналистами. «Разумеется, полезными будут тренинги, как себя вести правоохранителям, когда рядом представители СМИ. Так же будут полезны советы работникам СМИ», - сказал он.

По данным пресс-службы, участники заседания также отметили важность использования мирового опыта по данному вопросу, в частности наработок ОБСЕ. По этому поводу специалист по мониторингу и исследованиям Бюро представительства ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Илья ДОГЕЛЬ отметил, что в 2007 году ОБСЕ подготовила доклад, содержащий рекомендации правоохранителям и журналистам в их работе во время публичных акций – без взаимных помех. «Мы с удовольствием предоставим этот документ рабочей группе», - отметил И.ДОГЕЛЬ.