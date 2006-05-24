Тимошенко договорилась с Президентом

Завтра Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с представителями Блока Юлии Тимошенко, Социалистической партии Украины и блока «Наша Украина» относительно создания демократической коалиции

Об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции.

Она сообщила, что вчера и сегодня общалась с Президентом и по ее впечатлениям можно говорить о том, что сложился абсолютно конструктивный диалог трех политических сил. «И несмотря на то, что эта коалиция расшатывается и извне, и изнутри, она состоится», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что договорилась с Президентом, что завтра после закрытия первого заседания сессии состоится встреча трех политических сил с главой государства.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что коалиционное соглашение в кратчайшие сроки будет подписано всеми политическими силами.