Во Львове коммунисты не рискнули праздновать

Сегодня во Львове представители левых сил не проводили никаких мероприятий к годовщине революции 1917 года.

Как передает корреспондент УНИАН, представители обкома КПУ отказались от проведения митинга под красными флагами, который ежегодно проходил возле Монумента воинам-освободителям на улице Стрыйской.

В то же время председатель облорганизации Антифашистского комитета Украины Александр КАЛИНЮК с несколькими представителями ветеранских организаций возложил цветы к подножию монументу Славы. Никаких речей и выступлений не было.

За ними наблюдали несколько десятков активистов ВО „Свобода”, которые накануне заявляли, что не допустят 7 ноября проведения акций под красными флагами.