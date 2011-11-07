Янукович завтра поедет на Буковину

Сообщение пресс-службы главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завтра, 8 ноября, осуществит рабочую поездку в Черновицкую область. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Аккредитацию СМИ проводит Управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Черновицкой ОГА по телефонам: (0372) 55-05-09, 55-37-56, (097) 700-40-01.

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