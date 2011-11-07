На Майдане митингуют коммунисты

В Киеве на Майдане Незалежности начался митинг сторонников КПУ по случаю 94-й годовщины революции 1917 года.

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане собралось около 700 сторонников КПУ.

На установленной сцене выступают представители КПУ из разных регионов Украины.

Вблизи площади вдоль Крещатика стоит около 15 автобусов с сотрудниками милиции. Большое количество бойцов спецподразделений МВД также выстроились возле Главпочтамта.

Во время проведения митинга на Майдане Незалежности лидер Коалиции участников Помаранчевой революции Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО вместе с другими членами этой организации разорвали и попытались сжечь красный флаг. Им пытались помешать сторонники КПУ. В результате возникла драка, которая вскоре прекратилась.