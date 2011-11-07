Коммунисты митингуют на Бессарабской площади Киева

Около 700 сторонников КПУ проводят митинг на Бессарабской площади Киева по случаю очередной годовщины Октябрьской революции 1917 года.

Как передает корреспондент УНИАН, они традиционно расположились вокруг памятника Ленину.

Поскольку не все желающие уместились на площадке перед памятником, поэтому часть людей стоит на углу Крещатика и бульвара Тараса Шевченко на одной из противоположных от памятника сторон, а также напротив Бессарабского рынка.

Митингующие держат красные флаги и транспаранты: «Все – на борьбу за власть трудящихся!» и др.

Вдоль правой стороны бульвара Тараса Шевченко находится большое количество сотрудников милиции.