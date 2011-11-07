Кужель не хватает денег на собственную партию

Бывший зампредседателя партии "Сильная Украина" Александра Кужель не может себе позволить создание политической партии.

Об этом, как сообщает Укрправда, координатор общественного движения "Гражданское сопротивление" рассказала в эфире Радио Свобода.

"Я не могу себе сейчас этого позволить, потому что создание партии и содержание партии - это очень дорогостоящий проект", - отметила она.

По словам Кужель, центральный офис партии "Сильная Украина" на 100% финансировал ее глава Сергей Тигипко "из своих доходов, которые он декларировал".

"У нас содержание, чтобы вы знали, в Украине в среднем офиса политической партии, не в избирательный период, центрального офиса - 300 тысяч долларов. Это при том, что главы областных организаций содержат партию за свои средства", - рассказала Кужель.

"Для этого надо быть большой авантюристкой, чтобы сейчас сказать, что я могу создать такой проект. Я не хочу просто брать деньги, просто кого-то собирать", - отметила она.