Психологи проанализировали «фобии» народных депутатов

Забор возле Верховной рады - депутатская фобия, это разоблачили психологи, пишет ТСН.

Правда, сами избранники уверяли, что не боятся даже черта лысого. Разве что жену, брата-депутата, потому что подлый, а еще - змей, лягушек и публичной позора.

Так, Михаил Волынец, даже получив зимой стулом по голове, готов драться за идеалы. Говорит, что после шахты Рады не боится.

"Когда я впервые спустился в шахту, так испугался, думал, там работать не смогу", - рассказал Волынец.

Эльбрус Тедеев тоже дерется в Раде, но страх есть - осрамиться. "Позор мало кто выносил", - заявил депутат.

Ярослав Сухой боится не депутатского кулака. Его ужасы - за пределами парламента. "Я боюсь своей жены. Боюсь. Она у меня очень серьезная, строгая. Может в ухо дать", - поделился Сухой.

РЕГИОНАЛ УВЕРЯЕТ, ЧТО У ДЕПУТАТОВ МАЛО ЛЬГОТ

Арсений Яценюк, похоже, начал бояться прессы. За минуту нашел целых два повода не дать интервью - сначала пошел регистрироваться, а затем проводить совещание.

Министру экологии страшно от высоты, но не своей должности. "Неприятно. Не люблю смотреть вниз с балкона", - признался Николай Злочевский.

При министре обороны Александре Кузьмуке кто-то сбил самолет. Он говорит, что кресло тогда потерять не боялся.

А вот Олег Ляшко боится только самих депутатов. "Этих волков, которые сидят в зале, большинство из них стоит бояться, потому что нож в спину вставят - только отвернись", - рассказал Ляшко.

А страхи и бесстрашия женщин - женские. Слезы наворачиваются.

Так, Оксана Билозир боится лишь одного - прогневать Бога.

Лилия Григорович заявила, что деньги потерять не боится, и в действительности она их ненавидит.

Одновременно психологи сообщают, что большинство нардепов все-таки боятся потерять должности и доходы. Именно поэтому забор перед Радой поставили - от народа.

"Подсознательно они понимают: общество знает, что эти состояния краденые. Каким образом эти фобии материализуются? Материализуются в высоких заборах", - объяснил политический эксперт Константин Матвиенко.

Эксперты уверены, что депутаты постараются снова и снова попадать в парламент. Но просят не судить избранников строго. В политику все идут здоровыми людьми. А уж там...

"Если вы попадаете в патогенную среду, то эти симптомы развиваются. А Верховная рада - это патогенная зона", - заверил социальный психолог Олег Покальчук.