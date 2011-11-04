Коммунист обвинил Симоненко в прогибе под власть

Депутат Одесского областного совета от КПУ Алексей АЛБУ сегодня публично обвинил Коммунистическую партию Украины в перерождении - из структуры с четкой идеологической направленностью в коммерческую.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Сейчас Компартия кардинально отличается от партии 7-летней давности, когда я в нее вступил, нынче КПУ больше похожа на коммерческую структуру с региональными менеджерами», - сказал, в частности, А.АЛБУ.

Что касается применения принципа «демократического централизма, заложенного Лениным, то он остается только на бумаге», отметил депутат А.АЛБУ, объявив, что его 2 ноября исключили из КПУ «за нарушения партийного устава».

«Практически все мероприятия, которые проводит Компартия, носят формальный характер, - подчеркнул он, - а обком КПУ выводит на акции людей не для того, чтобы выступить против той или иной проблемы, а прежде всего, чтобы отчитаться перед центральным комитетом».

«И вообще акции протеста в последнее время не проводятся. Компартия полностью прогнулась под нынешнюю власть», - заявил А.АЛБУ, добавив, что в его исключении из партии «были заинтересованы секретарь Одесского обкома ЦАРЬКОВ и заведующая орготделом САХАРОВА».

Кроме этого, депутат пообещал обнародовать нелицеприятные факты о деятельности руководства КПУ и в частности, депутата Верховной Рады от КПУ Евгения ЦАРЬКОВА. «Эти царьковы не считают рядовых коммунистов за людей. Их не пускают в помещение нового обкома партии. Хотя на плечах именно этих людей ЦАРЬКОВ стал тем, чем он сейчас является», - подытожил депутат Одесского облсовета.