Фельдман инициировал обращение к руководству Ливии и Египта

Представители ряда украинских негосударственных организаций выступили с обращением к руководителю Переходного национального совета Ливии Мустафе АБД-АЛЬ-ДЖАЛИЛЮ и председателю Высшего совета вооруженных сил Египта Мохамеду Хуссейну ТАНТАВИ в связи с обеспокоенностью состоянием свободы вероисповедания и правами религиозных меньшинств в этих странах.

Как сообщает официальный сайт Института прав человека, противодействия экстремизму и ксенофобии (IHRPEX), беспокойство организаций вызывает рост числа преступлений и инцидентов на религиозной почве, жертвами которых становятся представители религиозных меньшинств.

В своем обращении НГО также указывают на «положение лидеров и представителей коптской религиозной общины, которые продолжают испытывать дискриминацию по религиозному признаку и все чаще становятся жертвами террористических угроз; сохранение действия дискриминационных норм в отношении религиозных меньшинств; неопределенность в дальнейшей судьбе культового имущества, кладбищ представителей религиозных меньшинств и памятников библейской истории, а также отсутствие возможности для иудеев и христиан безопасно и свободно посещать указанные места и заботиться об их сохранении; неурегулированность вопросов защиты и охраны материальной собственности христианской и иудейской религиозных общин».

Перечисленные проблемы, констатируют НГО, накапливались десятилетиями, они чрезвычайно сложны для поиска приемлемых решений, однако призывают руководство Ливии и Египта сделать реальные шаги на пути гарантирования свободы вероисповедания и защиты религиозных меньшинств на территории своих государств.

Данное обращение, инициатором которого выступил народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН, поддержали представителями свыше двух десятков неправительственных организаций, - говорится в сообщении.