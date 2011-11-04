Во вторник, 8 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Прогнозируемая цена на российский газ в 2012 году для Украины.

2. Перспективы газотранспортного консорциума.

3. Угрожает ли газовым интересам Украины «Южный поток»?

4. Сланцевый газ как фактор влияния.

Участники круглого стола:

1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос»;

2. Александр ГУДЫМА – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства;

3. Богдан СОКОЛОВСКИЙ – бывший уполномоченный Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности;

4. Александр ТОДИЙЧУК – президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club»;

5. Петр ГОЖИК - директор Института геологических наук НАН Украины, академик.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).