Круглый стол «Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией?»
Во вторник, 8 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Чем закончится газовый конфликт Украины с Россией?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Прогнозируемая цена на российский газ в 2012 году для Украины.
2. Перспективы газотранспортного консорциума.
3. Угрожает ли газовым интересам Украины «Южный поток»?
4. Сланцевый газ как фактор влияния.
Участники круглого стола:
1. Михаил ГОНЧАР – директор энергетических программ Центра «Номос»;
2. Александр ГУДЫМА – народный депутат Украины (БЮТ), министр энергетики оппозиционного правительства;
3. Богдан СОКОЛОВСКИЙ – бывший уполномоченный Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности;
4. Александр ТОДИЙЧУК – президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club»;
5. Петр ГОЖИК - директор Института геологических наук НАН Украины, академик.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3 этаж).