Политолог: Через полгода Янукович может быть изолирован от Европы

Из-за неадекватности действий или недостаточной информированности президента Виктора Януковича украинские власти через полгода могут оказаться в международной изоляции.

Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил политолог Сергей Таран, отвечая на вопрос о том, сделал ли Янукович определенный вывод по резолюции Европарламента о том, что соглашение об ассоциации с Украиной равняется свободной Юлии Тимошенко.

"Думаю, что нет. В конце концов мы это увидим в решении апелляции. Но по тому, что дело затягивается, уже понятно, что Янукович тянет до конца", - сказал Таран.

По его мнению, остаются достаточно серьезные шансы того, что Янукович так и не начнет освобождать Тимошенко и согласится на собственную международную изоляцию.

"Это происходит или из-за недостатка у него информации, или из-за его совершенно иррациональных действий. Ведь обещать Европе правосудие, а в Украине продолжать возбуждать одно за другим новые уголовные дела 15-летней давности, означает только определенную неадекватность или недостаточную информированность", - пояснил политолог.

"К сожалению, существует серьезная опасность того, что политическая элита Украины через полгода окажется в достаточно серьезной международной изоляции", - резюмировал Таран.

Напомним, сама заключенная экс-премьер Юлия Тимошенко попросила Еврокомиссию продолжить сотрудничество с Украиной, несмотря на ее арест. В своем эмоциональном письме Тимошенко призвала Брюссель "игнорировать действия украинских криминальных авторитетов" и продолжить дело подписания соглашения об ассоциации, которое ЕС мог сорвать в знак протеста против ее заключения.