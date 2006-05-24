Мороз и Тимошенко парафировали коалиционное соглашение

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО парафировали соглашение о создании демократической коалиции и готовы обсуждать его с блоком «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве по случаю парафирования соглашения А.МОРОЗ отметил, что рабочая группа наработала соглашение о создании демократической коалиции, которая состоит из 4 пунктов: основы внутренней и внешней политики, программа деятельности правительства, регламент деятельности коалиции, распределение сфер ответственности между политическими силами.

Он подчеркнул, что этот документ подписан на каждой странице членами рабочей группы по наработке соглашения Иосифом ВИНСКИМ и Александром ТУРЧИНОВЫМ и сегодня можно констатировать, что этот документ полностью согласован между этими двумя политическими силами.

А.МОРОЗ выразил надежду, что «Наша Украина» также подпишет этот документ. «Если будут разногласия - мы готовы садиться и обсуждать», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что рамки для компромисса существуют. «Надеюсь, что «Наша Украина» конструктивно будет работать… В любом смысле исходная база для этого есть».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что работа над документом длилась почти два месяца, и сегодня определяющее время, поскольку работа над документом переходит от рабочей группы на высший политический уровень.

Она подчеркнула, что БЮТ и СПУ готовы к дискуссии с «Нашей Украиной». При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ стоит на позиции, что коалиция возможна только между СПУ, БЮТ и “Нашей Украиной” и исключила возможность переговоров с Партией регионов.

Как сообщал УНИАН, 21 мая лидер СПУ А.МОРОЗ, а 22 мая А.ТУРЧИНОВ заявили, что текст коалиционного соглашения между СПУ и БЮТ полностью согласован, и не исключили, что до конца понедельника эти две силы подпишут его. При этом они выражали надежду, что к ним присоединится “Наша Украина”. В то же время представитель “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ сообщил, что 22 мая на заседании президиума и 23 мая на заседании политсовета партии “Народный Союз Наша Украина” будет обсуждаться вопрос подписания коалиционного соглашения.

В то же время 22 мая представитель «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО заявил, что блок «Наша Украина» считает некорректным подписание коалиционного соглашения не всеми политическими силами, которые находятся сейчас в переговорном процессе о создании демократической коалиции, а только частью – Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины, но в то же время констатировал, что позиции трех политических сил приближаются к согласованному варианту.

23 мая руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ сообщила, что “Наша Украина” завершила работу над проектом коалиционного соглашения” и предлагает БЮТ и СПУ окончательно согласовать его текст. Т.МОКРИДИ уточнила, что решение о направлении проекта коалиционного соглашения союзникам по коалиции было принято 22 мая на заседании политсовета блока “Наша Украина”. По ее словам, “сегодня же с сопровождающим письмом за подписью председателя Совета партии Романа БЕССМЕРТНОГО “Наша Украина” направила свой проект БЮТ на имя Юлии ТИМОШЕНКО и СПУ на имя Александра МОРОЗА”.

“Р.БЕССМЕРТНЫЙ предлагает создать совместную рабочую группу для окончательного согласования всех позиций коалиционного соглашения”, - сообщила руководитель информационного департамента.

“В проекте “Нашей Украины” есть все части, которые должны содержаться в нем согласно подписанному протоколу о намерениях относительно образования коалиции, а именно – преамбула, программа деятельности, регламент и распределение сфер ответственности”, - сообщила Т.МОКРИДИ.

“Наша Украина” также обращается к партнерам по коалиции не обнародовать проект коалиционного соглашения до его окончательного согласования, - заявила Т.МОКРИДИ, - чтобы не сбивать с толку СМИ и общество”.

“Наша Украина” считает, что политикам необходимо отказаться от информационных спекуляций и дешевого самопиара вокруг коалиционного соглашения. Ведь это разочаровывает общество, которое ожидает от союзников по коалиции конкретных шагов, - отметила Т.МОКРИДИ. - Мы должны демонстрировать согласованные действия и командную игру”.

“Наша Украина” предлагает всем партнерам по коалиции выйти на совместную пресс-конференцию с согласованным проектом коалиционного соглашения”, - отметила руководитель информационного департамента “Нашей Украины”.