К ГУАМ хочет присоединиться Румыния

Румыния намерена вступить в "Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ" (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), заявил румынский посол в Азербайджане Николае Уреке.

"Румыния хочет вступить в ГУАМ, членами которой являются две соседние с ней страны - Украина и Молдова", - сказал дипломат журналистам в среду.

По его словам, Румыния может поделиться со странами-участницами организации опытом членства в НАТО, а в перспективе - и Евросоюза.

РИА "Новости"