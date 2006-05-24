К ГУАМ хочет присоединиться Румыния
13:08, 24 мая 2006Политика
458
Об этом заявил румынский посол в Азербайджане
Румыния намерена вступить в "Организацию за демократию и экономическое развитие - ГУАМ" (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), заявил румынский посол в Азербайджане Николае Уреке.
"Румыния хочет вступить в ГУАМ, членами которой являются две соседние с ней страны - Украина и Молдова", - сказал дипломат журналистам в среду.
По его словам, Румыния может поделиться со странами-участницами организации опытом членства в НАТО, а в перспективе - и Евросоюза.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter