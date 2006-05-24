Украина уже не знает, куда девать яйца

Министерство аграрной политики обратилось в Кабинет Министров с просьбой поручить Министерству экономики и Министерству иностранных дел помочь в поиске новых рынков сбыта в связи с перепроизводством яиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Александр БАРАНОВСКИЙ сегодня на заседании правительства.

Он отметил, что в настоящее время в Украине производство яиц составляет 272 штуки на одного человека. «Это на уровне Германии, на уровне развитых стран, и сейчас мы видим проблему со сбытом этой продукции», - сказал А.БАРАНОВСКИЙ.

В тоже время министр агрополитики отметил стабилизацию на рынке мясной продукции. В частности, по его словам, за 4 месяца текущего года продажи мясной продукции в Украине увеличились на 19%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, в марте 2006 года в Украине увеличилось производство мяса всех видов - до 177,2 тыс. тонн в живом весе против 172,6 тыс. тонн в марте 2005 года.

Кроме того, отмечался рост производства яиц - до 1 млрд. 251,8 млн. штук против 1 млрд. 158 млн. штук в марте прошлого года.